«دوبيزل»: المصريون والأردنيون أكثر الجنسيات العربية بحثاً عن عقارات للشراء في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دراسة لمنصّة العقارات الإلكترونية «دوبيزل العقارية»، أن 10% من الباحثين عن عقارات للشراء في دولة الإمارات عبر المنصّة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كانوا من المصريين والأردنيين المقيمين في الدولة، ما جعلهم أكثر الجنسيات العربية بحثاً عن الاستثمار العقاري في السوق المحلية.

وأوضحت «دوبيزل» في بيان، أمس، أن ذلك يتوافق مع الأرقام التي كشفت عنها، أخيراً، دائرة الأراضي والأملاك في دبي للفترة ذاتها، حيث أظهرت أن الأردنيين كانوا الأكثر إقبالاً على الاستثمار في دبي، بواقع 644 استثماراً أجراها 548 مستثمراً، فاقت قيمتها 1.2 مليار درهم، فيما أجرى المصريون 719 صفقة عقدها 623 مستثمراً جاوزت قيمتها المليار درهم.

يشار إلى أن الهنود كانوا أكثر المستخدمين نشاطاً على «دوبيزل العقارية» في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، مع 22% من إجمالي زيارات المنصّة.