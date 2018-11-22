108ملايين مسافر عبر مطارات الدولة في 10 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، بلغ أكثر من 108 ملايين مسافر، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بمعدل 10.8 ملايين مسافر شهرياً.

وأوضحت بيانات للهيئة، أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء الدولة، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، وصل إلى 700 ألف و572 حركة جوية.

وتفصيلاً، كشفت إحصاءات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال الفترة من أول يناير الماضي إلى نهاية أكتوبر 2018، بلغ أكثر من 108 ملايين مسافر، مقابل العدد ذاته تقريباً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبيّنت الإحصاءات - التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها - أن مطارات الدولة سجلت أكثر من 10 ملايين مسافر خلال أكتوبر، منهم 2.6 مليون «المسافرين القادمين»

و2.45 مليون «المسافرين المغادرين»، إلى جانب خمسة ملايين مسافر عبور «ترانزيت».

وأوضحت إلى أن مطارات الدولة تعاملت مع نحو 11.3 مليون مسافر خلال يناير الماضي، ونحو 10 ملايين مسافر في فبراير، فضلاً عن تعاملها مع 11.4 مليون مسافر في مارس، ليصل العدد إلى نحو 11 مليون مسافر في أبريل، و9.8 ملايين مسافر في مايو.

ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي عدد المسافريين خلال يونيو إلى نحو 10 ملايين مسافر، و11.9 مليوناً في يوليو، بينما سجل أغسطس 12.2 مليون مسافر، فيما سجل سبتمبر 10.3 ملايين مسافر.

إلى ذلك، أفادت الهيئة، في بيان أصدرته، أمس، بأن مجموع الحركة الجوية، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2018، وصل إلى 700 ألف و572 حركة جوية.

وبينت الهيئة، أن مجموع عدد الحركات الجوية خلال يناير الماضي بلغ 73 ألفاً و198 حركة، فيما سجل فبراير 64 ألفاً و754 حركة جوية، بينما بلغ في مارس 72 ألفاً و817 حركة.

ووصل عدد الحركات الجوية خلال أبريل 69 ألفاً و960 حركة، في حين بلغ في مايو الماضي 68 ألفاً و256 حركة جوية، فيما وصل العدد في يونيو إلى 67 ألفاً و157 حركة جوية، وفي يوليو بلغ العدد 72 ألفاً و729 حركة جوية، بينما سجل أغسطس 72 ألفاً 676 حركة جوية، في حين وصل العدد خلال سبتمبر إلى 69 ألفاً و549 حركة جوية، وإلى 69 ألفاً و476 حركة جوية خلال أكتوبر.

وأظهرت البيانات، استحواذ مطار دبي الدولي على 49% من إجمالي الحركات الجوية في الدولة خلال أكتوبر، مسجلاً 34 ألفاً و24 حركة جوية، تلاه مطار أبوظبي الدولي الذي سجل 10 آلاف و196 حركة، بنسبة 14.7%، ثم مطار الشارقة بحصة 9.6%، بعد أن سجل 6643 حركة جوية. وبلغ إجمالي عدد الحركات الجوية في مطار آل مكتوم الدولي 1971 حركة بحصة 2.8%، في حين سجل مطار العين 255 حركة جوية بحصة 0.4%، ومطار رأس الخيمة 320 حركة جوية بحصة 0.4% أيضاً، بينما سجل مطار الفجيرة 56 حركة جوية بنسبة 0.1%.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الحركات الجوية محلياً داخل أجواء الإمارات 3827 حركة جوية بنسبة 5.5%، فيما بلغ عدد الحركات الجوية للرحلات العابرة 12 ألفاً و252 حركة جوية بحصة 17.6%.

• أغسطس تصدّر الأشهر في عدد المسافرين مع 12.2 مليون مسافر.

• %49 من الحركات الجوية في الدولة استحوذ عليها مطار دبي خلال أكتوبر.