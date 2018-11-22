«دبي التجاري العالمي» يجهز المواقف بشواحن السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي التجاري العالمي، أمس، بأنه أتم بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تجهيز مواقف السيارات التابعة له بتسع محطات لشحن السيارات الكهربائية لخدمة زائري المركز من مستخدمي السيارات الكهربائية.

وأوضح المركز في بيان، أن محطات الشحن تتوافر في جميع مواقف السيارات، لتقديم خدمة متميزة لملّاك ومستأجري السيارات الكهربائية المتوقّع نموّها بسرعة في مدينة دبي، مشيراً إلى أنه روعي أن تكون محطات الشحن في مواقع قريبة من مداخل المواقف.

وبيّن أن المحطات الجديدة تتوزع في موقف السيارات متعدّد الطوابق بجوار فندق «نوفوتيل»، وموقف شارع السعادة، وموقف برج الشيخ راشد، وموقف «ون سنترال».

وقال النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالرحمن أبوالشوارب، إن «الحفاظ على بيئة نظيفة، وتقليل تلوّث الهواء، وخفض الانبعاثات الكربونية، تعدّ من أهم أولويات المركز، ولذلك ندعم جميع مبادرات حكومة دبي ودولة الإمارات في هذا المجال».

وأضاف: «لقد تعاونا مع شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي، في مد مواقف السيارات بالشواحن الكهربائية، وتوزيعها في جميع أنحاء مجمع مركز دبي التجاري العالمي».

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي، انتهت من تركيب 200 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مناطق مختلفة من دبي، مثل مركز دبي التجاري العالمي، ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية.