معلومات عن الشركة المساهمة الخاصة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

• يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة، ولا يسأل مالك رأس المال عن التزاماتها، إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، ويجب أن ينبع اسم الشركة من عبارة (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة)، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.

• لا تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام.

• لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة المصدر عن خمسة ملايين درهم.

• في ما عدا أحكام الاكتتاب العام، تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في شأن الشركات المساهمة العامة.

• يجوز للشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى «مساهمة عامة» إذا توافرت الشروط الآتية:

- أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل، أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل.

- أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين للشركة.

- أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين، لا يقل متوسطها عن 10% من رأس المال، وذلك خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل.

ما هي الأنشطة المدرجة ضمن الشركة المساهمة الخاصة؟

معظم الأنشطة التجارية، والصناعية، وبعض الأنشطة المهنية.