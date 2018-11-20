«دناتا» تبدأ تقديم خدماتها في مطار لوس أنجلوس

المصدر: دبي ولوس أنجلوس - الإمارات اليوم

أفادت شركة «دناتا»، أمس، بأنها باشرت، أخيراً، عمليات جديدة للمناولة الأرضية وخدمات الشحن، في مطار لوس أنجلوس الدولي بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها أصبحت تقدم خدماتها في 20 مطاراً أميركياً حالياً.

وأوضحت «دناتا»، في بيان، أنها استثمرت ثمانية ملايين دولار في البنية التحتية والموارد لإطلاق عملياتها في لوس أنجلوس، كما وفرت 350 فرصة عمل محلية، لافتة إلى أنها تخدم مبدئياً 4600 رحلة سنوياً، تشغلها ست ناقلات جوية عبر مطار لوس أنجلوس، تشمل: الخطوط النمساوية، و«إيبيريا» الإسبانية، والخطوط الجوية اليابانية، و«لوفتهانزا»، والخطوط السويسرية، و«كوانتاس».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» الولايات المتحدة، ديفيد باركر، إن «إضافة مطار لوس أنجلوس الدولي إلى شبكتنا المتنامية، تؤكد التزامنا القوي بالسوق الأميركية، حيث قمنا بتوسيع عملياتنا بشكل كبير، من خلال استثمارات ضخمة في مرافقنا ومواردنا، خلال العامين الماضيين».