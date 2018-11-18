«أراضي دبي» تعرض فرصاً عقارية أمام المستثمرين البريطانيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من «معرض دبي العقاري - لندن»، الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، ويشهد عرضاً من المشروعات العقارية الكبيرة التي يمكنها تلبية مختلف أنواع الطلب العقاري من المستثمرين في المملكة المتحدة.

وقال بن مجرن: «جاء اختيارنا للعاصمة البريطانية لندن، لتنظيم هذا الحدث المهم، بناءً على معطيات كثيرة، أبرزها العلاقات الوطيدة بين البلدين، وجاذبية عقارات دبي للمستثمرين البريطانيين، إذ لاحظنا استحواذ الجنسية البريطانية على مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في دبي».

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، إنه «سيتم تسليط الضوء على القطاع العقاري الحيوي، وما يوفره من خيارات متنوّعة تناسب مختلف أطياف المشترين للأغراض الاستثمارية أو الإقامة العائلية»، مؤكدة أن المعرض يسعى إلى إثبات مكانته، وبات منصّة مثالية للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على المشروعات العقارية في دبي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات الشراء.

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكون سيتي أوف وندرز»، سالم الموسى، إن «دبي تتمتع بكثير من الميزات الفريدة، منها البنى التحتية المثالية، ما يجعل منها وجهة مفضلة للسياح ورجال الأعمال والمستثمرين».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «نخيل» العقارية، عقيل كاظم، إن «نخيل» ستعرض شققاً فاخرة في «نخلة جميرا»، ووحدات فخمة في أبراج «دراغون سيتي»، وفللاً مزوّدة بمسابح خاصة في «مجمع جميرا بارك».

أما المؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا»، بي إن سي مينون، فأكد أن دبي إحدى أبرز الوجهات التي يفضلها مواطنو المملكة المتحدة، لقضاء العطلات والتسوّق، ووجود أنماط معيشية طموحة فيها.

«دبي العقاري - لندن» منصّة مثالية للراغبين في الاطلاع على المشروعات العقارية.