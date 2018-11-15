54.3 ألف غرفة «قيد الإنشاء» في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية «قيد الإنشاء» في السوق الإماراتية، وصل إلى 54 ألفاً و371 غرفة فندقية، تشكل نحو 33.5% من المعروض الفندقي المتاح حالياً.

وأظهرت بيانات المؤسسة، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، أن الإمارات حلت في المركز الأول، بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، من حيث إجمالي عدد الغرف «قيد الإنشاء».

وأوسطياً، بلغ إجمالي عدد الغرف «قيد الإنشاء» في السوق السعودية، التي حلت في المركز الثاني بالمنطقة نحو 48.2 ألف غرفة، فيما سجلت سلطنة عمان 4.4 آلاف غرفة، ومصر نحو 4000 غرفة فندقية. وذكرت المؤسسة أن إجمالي عدد الغرف قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط يمثل زيادة بنسبة 27.4%، مقارنةً بأكتوبر 2017.