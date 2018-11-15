16.7 مليار درهم أقساط 29 شركة تأمين خلال 9 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

سجلت 29 شركة تأمين، مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً في قيمة الأقساط المكتتبة بنسبة 1.8%، لتصل إلى أكثر من 16.7 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت أرباحاً مجمعة بلغت 1.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها نحو 40%، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع البيانات المالية المعلنة من قبل الشركات عن أدائها، حتى أمس.

وبلغ إجمالي أرباح 12 شركة مدرجة في سوق دبي نحو 686 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 567 مليون درهم، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 21%، فيما بلغت أقساط تلك الشركات نحو تسعة مليارات درهم، مقابل 8.7 مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 2.5%.

وسجلت 17 شركة مدرجة في سوق أبوظبي أرباحاً بقيمة بلغت نحو 733 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 455.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2017، بنمو نسبته نحو 61%، في حين بلغت قيمة الأقساط التي سجلتها 7.8 مليارات درهم، مقابل 7.6 مليارات درهم بنمو 2.6%.

وحلت شركة «أورينت» للتأمين في المركز الأول من حيث الأرباح مسجلة 347 مليون درهم، تلتها شركة أبوظبي الوطنية بأرباح صافية بلغت نحو 218 مليون درهم، فيما سجلت شركة الإمارات للتأمين أرباحاً بقيمة 90 مليون درهم.

واستحوذت ثلاث شركات على الجزء الأكبر من الأقساط، في مقدمتها شركة «عمان للتأمين» بنحو 2.9 مليار درهم، تلتها شركة «أورينت» مسجلة نحو 2.9 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة أقساط شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 2.2 مليار درهم.

3

شركات استحوذت

على الجزء الأكبر

من الأقساط، تصدرتها

«عمان للتأمين».

- 686 مليون درهم

إجمالي أرباح 12

شركة مدرجة

في سوق دبي.