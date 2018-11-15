«الاتحادية للضرائب»: نظام رد «القيمة المضافة» جاهز للتعامل مع السياح

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، أن النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أصبح جاهزاً للتعامل مع السياح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم، اعتباراً من الأحد المقبل عبر مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية، مشيرة إلى أن الاستعدادات تجري حالياً، لاستكمال المرحلة الثانية من النظام، التي ستكون جاهزة اعتباراً من 16 ديسمبر المقبل، لتمكين السياح من استرداد الضريبة، من خلال مطارات الدولة الأخرى، والمنافذ البرية والموانئ البحرية، التي سيُطبق فيها النظام.

وقال المدير العام للهيئة، خالد البستاني، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، إن عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام جاوز 4500 متجر حالياً، لافتاً إلى أنه من المستهدف رفع هذا العدد، الشهر المقبل، ليشمل المزيد من متاجر التجزئة مع استكمال النظام بإطلاق مرحلته الثانية.

وأضاف أن شركة «بلانيت» المشغلة لنظام رد الضريبة، أجرت جميع الاختبارات الضرورية، للتأكد من أن النظام يعمل بكفاءة ودقة تامة.

وأوضح البستاني أن الحوافز التي يوفرها النظام الجديد تسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات، بما يصل إلى مبلغ 10 آلاف درهم نقداً لكل سائح قادم من الخارج لفترة 24 ساعة، وهي قيمة مرتفعة مقارنة بالقيم المسموح باستردادها نقداً في العديد من الدول، بينما يتم رد الضريبة بلا حد أقصى إذا تم تحويل المبالغ المستحقة للاسترداد على حساب البطاقة الائتمانية للسائح.

وأضاف أن النظام يشمل آليات متكاملة للربط المباشر مع متاجر التجزئة المسجلة لدى الهيئة، والراغبة بالتسجيل بنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة، بما يتيح للسياح تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر النظام، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة، وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء وقراري الهيئة.

وشدد البستاني على أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح، هي فقط الفواتير الصادرة من متاجر التجزئة المسجلة والمرتبطة فعلياً بالنظام، والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على واجهاتها، لتكون معروفة لدى السياح.

وبين أنه سيتم رد قيمة الضريبة للسائح المغادر وبحوزته السلع التي اشتراها من داخل الدولة، بموجب الفواتير التي تظهر إتمام عملية الشراء خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً، مؤكداً أنه ليس هناك أي تأخير في الإعلان عن جاهزية نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بعد تطبيق الضريبة بنحو 10 أشهر.

من جهته، قال مدير الأسواق الجديدة والشراكات الاستراتيجية للمجموعة في شركة «بلانيت»، غاري بيرن، إن عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام، سيرتفع إلى 6000 متجر مع نهاية العام الجاري، متوقعاً أن يصل إلى 10 آلاف بنهاية العام المقبل.

بدوره، قال المدير العام لشركة «بلانيت» في الإمارات، إياد الكردي، إن النظام المستخدم مبني على أحدث التقنيات المستخدمة، مشيراً إلى أن الشركة يعمل لديها 150 موظفاً في الدولة، سيتم توزيعهم على جميع مطارات وموانئ ومنافذ الدولة.

6000

متجر سترتبط بالنظام مع نهاية 2018.