«أبوظبي للتوزيع»: حرصنا على جودة المياه حال دون تشغيل شبكة «الرياض» الجديدة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع، سعيد محمد السويدي، إن عدم تشغيل شبكة المياه الجديدة التي تم بناؤها وفق أحدث المواصفات والمقاييس من قبل شركة أبوظبي للخدمات المساندة في منطقة الرياض جنوب الشامخة بأبوظبي، جاء لدواعٍ فنية، ولضمان جودة المياه الموزعة، تفادياً لحدوث ركود للمياه، وحرصاً على سلامة المستهلك.

وبين السويدي في إفصاح رسمي للشركة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه «تم تصميم الشبكة لتزود المنطقة بنحو 13 مليون غالون من المياه الصالحة للشرب يومياً، لتزويد 13 ألف قطعة أرض، علماً بأن عدد الأراضي المبنية حتى الآن لا يتعدى 1500 قطعة أرض وبإجمالي طلب على المياه يقدر بـ1.2 مليون غالون يومياً، وبناء على ذلك أمنت الشركة احتياجات السكان من خلال خدمة الصهاريج كحل مؤقت».

وأضاف أنه «حرصاً على خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة في تأمين المسكن المناسب وما يلزمه من خدمات للمواطن والمقيم، فإن الشركة تعمل حالياً وبالتعاون مع شركة مساندة في تنفيذ مشروع من شأنه توفير كمية ملائمة من المياه تتوافق مع متطلبات الصحة والسلامة ومن خلاله يتم تشغيل أجزاء من شبكة المياه لتلبية احتياجات الأحواض المأهولة بالسكان في منطقة الرياض جنوب الشامخة»، متوقعاً الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام المقبل.