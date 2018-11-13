4 عمليات إدراج دين متعددة العُملات لـ«موانئ دبي العالمية» في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قرع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، جرس افتتاح السوق، أمس، للاحتفال بأربع عمليات إدراج دين متعددة العملات في بورصة ناسداك دبي.

وأفاد بيان صدر عن البورصة أمس، بأن قيمة عمليات الإدراج الأربع تبلغ نحو 3.3 مليارات دولار.وأوضح البيان أن عمليات الإدراج تتألف من صكوك لمدة 10 سنوات بقيمة مليار دولار، وثلاثة سندات تقليدية لمدة 30 سنة بقيمة مليار دولار، وإدراج لمدة ثماني سنوات بقيمة 750 مليون يورو، وإدراج لمدة 12 سنة بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «سعداء بنتيجة نشاط التمويل هذا، إذ تم استقبال هذه الصفقة بشكل جيد في السوق، وانهال الطلب عليها، ما انعكس في الأسعار الجذابة».

وبحسب البيان، فقد رفعت عمليات الإدراج الأربع، التي أُجريت في 26 سبتمبر 2018، القيمة الإجمالية لعمليات إدراج الدين الحالية من جانب «موانئ دبي العالمية» في البورصة العالمية بالمنطقة إلى 7.03 مليارات دولار من ثماني إصدارات، ما جعل الشركة أكبر جهة إصدار دين إماراتية في «ناسداك دبي» من حيث القيمة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، إن عمليات إدراج الدين المتعدد الأشكال من جانب «موانئ دبي العالمية» في دبي، تؤكد على قدرة البنية التحتية للبورصة الإماراتية على تلبية حاجات الشركات العالمية الكبيرة والمتعلقة بجمع رأس المال.

وأضاف أن إدراج الصكوك من جانب «موانئ دبي العالمية» يعزز توسع دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.