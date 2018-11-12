خريطة جيوسياسية لعالم «متعدد الأقطاب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحث مستشرفون وخبراء وسياسيون سبل رسم الخريطة الجيوسياسية لعالم متعدد الأقطاب، بدأ بالتبلور في ظل تطورات ذات وتيرة متسارعة، يمر بها العالم في مختلف المجالات.

وأكد مجلس «المستقبل الجيوسياسي»، الذي اجتمع ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية في دورتها الثالثة التي انطلقت بدبي أمس، أن العالم يشهد تسارع التغير الجيوسياسي والجغرافي والاقتصادي، ليصبح ليس متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأوجه.

وناقش أعضاء المجلس، سبل تحليل رموز عالم يزداد إدراكاً متعدداً للشفافية، وردم الهوة الآخذة بالاتساع بين الاختلافات على المستويات الوطنية والدولية حول المعايير والقيم الرئيسة.