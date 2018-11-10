زيادة الفائدة وارتفاع الدولار يؤثران سلباً في أسعار الذهب

المصدر: بنغالورو - رويترز

انخفض الذهب خلال تعاملات أمس، واتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي منذ أغسطس الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهراً، بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بموقفه من تشديد السياسة النقدية، إذ يبدو أنه بصدد زيادة أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1219.5 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الأول من نوفمبر الجاري عند 1217.2 دولاراً للأوقية.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1220.3 دولاراً للأوقية. ولامس مستوى ذروة عند 1243.32 دولارا للأوقية في 26 أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو الماضي. وارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهراً مدعوماً بقوة الاقتصاد الأميركي، وبيئة ارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد كلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

كما تضغط زيادات أسعار الفائدة على أسعار الذهب عبر زيادة كلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5% إلى 14.34 دولاراً للأوقية. واتجهت صوب تكبد أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية في تسعة أسابيع، متراجعة ما يزيد على 2% منذ بداية الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.9% إلى 856.2 دولاراً للأوقية، علماً أن المعدن منخفض نحو 1% منذ بداية الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع له منذ أواخر سبتمبر 2018.

كما انخفض البلاديوم 0.4% إلى 1120.24 دولاراً للأوقية، على الرغم من أنه مرتفع 0.4% في الأسبوع، واتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع.