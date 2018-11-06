5 وجهات سياحية لا ترحّب بالزوار

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

ينظر بعض السكان المحليين، الذين يعيشون في المواقع السياحية التي تشهد تدفقاً كبيراً من السياح، إلى أن هذا الأمر يتسبب في مشكلات للبنية التحتية في مدنهم وطريقة معيشتهم. وفي ما يلي أبرز خمس وجهات سياحية لا ترحب بالزوار، وفقاً لموقع «سي إن إن ترافل»:

جزيرة سكاي

تستقطب جزيرة سكاي في إسكتلندا أعداداً متزايدة من السياح كل عام، غير أن البنية التحتية فيها تأثرت مع عبور الآلاف من الحافلات والسيارات ممراتها الضيقة، ولذا أبدى السكان انزعاجهم من الضوضاء والاكتظاظ. وذكرت صحف محلية أن الشرطة نصحت الزوار بعدم زيارة الجزيرة إلا إذا كانوا قد حجزوا غرفة.

برشلونة

شهدت برشلونة، زيارة 34 مليون سائح في عام 2016، لكن ذلك أدى إلى غضب من السكان المحليين، مع ظهور رسوم غرافيتية ضد السياحة في جميع أنحاء المدينة التي شهدت احتجاجات كبيرة أمام التدفق الكبير للزوار.

دوبروفنيك

مع تهديد «اليونسكو» بسحبها من قائمة التراث العالمي، بسبب الاكتظاظ الشديد، قررت دوبروفنيك، التي تعد من أجمل المدن الساحلية في كرواتيا، اتخاذ تدابير جذرية من أجل خفض أعداد السياح، وكذلك خفض عدد سفن الرحلات التي تدخل الميناء القديم.

فينيسيا

انخفض عدد سكان مدينة فينيسيا إلى 55 ألف نسمة مع تحولها إلى وجهة للسياحة الجماعية، إذ تستقطب سنوياً نحو 30 مليون شخص، ومع تزايد شكاوى السكان من الأمر، فإن هناك خططاً لمنع سفن الرحلات البحرية من الإبحار في قناة جيوديكا.

سانتوريني

استقبلت جزيرة سانتوريني اليونانية نحو مليوني سائح خلال العام الماضي، لكن الجزيرة الصغيرة تواجه خطراً جدياً بفقدان سحرها جراء الازدحام، ما دفع بعمدة البلدة إلى خفض متوسط أعداد الزوار في اليوم الواحد.