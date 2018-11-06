فنادق صديقة للعائلة

المصدر: إعداد:أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

لجأت الفنادق خلال السنوات القليلة الماضية إلى إرساء معايير ضيافة تناسب العائلات تحديداً، حيث رفعت بعضها شعار «الأطفال يأكلون مجاناً»، أو «إقامة الأطفال مجاناً». وأفادت شركة «بدجت ترافيل» للسياحة والسفر، بأن الفنادق الصديقة للعائلات باتت تتنافس في ما بينها على تقديم خدمات متنوعة، مشيرة إلى ضرورة أن يأخذ الوالدان هذه الخدمات في الحسبان أثناء حجز الغرف الفندقية.

وذكرت الشركة أن اختيار الفندق المناسب للعائلة، قد يسهم في خفض التكاليف، وقضاء أوقات ممتعة، موضحة أن البعض الفنادق الصديقة للعائلات تقدم وجبات مجانية لما يصل إلى أربعة أطفال يبلغون من العمر 12 عاماً، إلى جانب قوائم طعام خاصة بالأطفال، كما أن العديد منها تقدم أسعاراً مخفضة للغرف المجاورة بالنسبة للأطفال.

وأشارت إلى أن وكالات السياحة توفر قائمة بباقات «العروض العائلية»، التي تسمح للآباء بحجز غرفة ثانية لأطفالهم بنصف الكلفة، فيما توفر بعضها تذاكر مخفضة إلى المتنزهات الترفيهية الرئيسة وغيرها من الأماكن التي تناسب الأطفال في المنطقة.

ووفقاً للشركة، فإن خدمات مجالسة الأطفال أصبحت من وسائل الراحة الشائعة نسبياً في المنتجعات تحديداً، فيما تسمح بعض الفنادق باستئجار الألعاب والأفلام وعربات الأطفال من دون أي كلفة إضافية، وكل ما على الوالدين هو البحث في الإنترنت عن هذه الخدمات المجانية.

ولفتت إلى أن بعض الفنادق تقيم مخيمات داخلية، حيث يمكن للأطفال المشاركة في أنشطة مثل الفنون والحرف اليدوية وقراءة الكتب، مبينة أنه على سبيل المثال، يمكن للوالدين وأطفالهم تعلم كيفية طهي الطعام مع رئيس الطهاة في الفندق.

وأفادت «بدجت ترافيل» بأن بعض الفنادق تحتوي على غرف ألعاب أو مكتبات مليئة بألعاب الطاولة وألعاب الفيديو والكتب التي يمكن استعارتها أثناء الإقامة، مشيرة إلى أهمية البحث عن الفنادق القريبة من الأشياء التي يحب الأطفال زيارتها، مثل المتنزهات أو متاحف الأطفال أو الحدائق المائية أو الشاطئ، أو العثور على فندق قريب من متنزه المدينة أو مركز التسوق، فيما إذا اختار الوالدان النزول في قلب المدينة.

وبيّنت أن العديد من سلاسل الفنادق العالمية باتت توفر برامج الامتيازات أو الولاء، حيث إن العضوية مجانية، والنقاط تكتسب مع مرور الوقت، لافتة إلى أن هذه البرامج تضمن الخصومات في الكثير من الأماكن إلى جانب مكافآت العضوية.

وأكدت الشركة ضرورة التحقق من الخدمات التي يبحث عنها الوالدان بالنسبة للأطفال من خلال الاتصال بالفندق والحصول على المعلومات المحدثة منهم مباشرة.