«باويك» تدشن تطبيقاً ذكياً لتوصيل البقالة في أبوظبي ودبي

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

دشنت شركة «باويك» للتسوق الإلكتروني، أمس، تطبيقاً ذكياً لتوصيل البقالة إلى المستهلك مجاناً في أبوظبي ودبي خلال فترة لا تجاوز 30 دقيقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، راجيف لي، في مؤتمر صحافي، إنه يمكن للمستهلكين الاختيار بين 4000 صنف من المنتجات لتوصيلها من دون حد أدنى للطلب، أو رسوم خاصة مقابل التوصيل، لافتاً إلى أن التطبيق متاح على نظامي تشغيل «أندرويد» و«آي فون».

وأوضح أن 943 بقالة في أبوظبي ودبي مرتبطة بالتطبيق الذكي الخاص بالشركة حالياً، متوقعاً ربط 3000 بقالة وسوبرماركت صغير ومتوسط بالتطبيق خلال عام على الأكثر.

وأضاف أنه يمكن دفع حساب البقالة نقداً أو عبر البطاقات المصرفية، أو إنشاء محفظة عائلية تسهم بدورها في السيطرة على الاستهلاك العائلي، مشيراً إلى أن التطبيق يتيح تقييم البقالات.