«دناتا» تبدأ خدمة «إير ترانسات» في مطار «بيرسون» بكندا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسعت شركة «جي تي إيه دناتا»، المشروع المشترك لشركة «دناتا» في كندا، عملياتها بمطار «بيرسون» الدولي في تورنتو، وذلك بإبرام شراكة مع الناقلة الكندية «إير ترانسات»، التي تشغل 140 رحلة أسبوعياً من كندا في مواسم الذروة.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، تباشر «جي تي إيه دناتا»، خلال الشهر الجاري، تقديم خدمات المناولة الأرضية، وخدمات الركاب للناقلة الكندية المتخصصة في العطلات، ما يعني مضاعفة أعداد الرحلات التي تقوم بخدمتها حالياً.

وكانت «جي تي إيه دناتا» ضمت 200 موظف إلى فريقها العامل، الذي أصبح مكوّناً الآن من 450 موظفاً متخصصاً في خدمة عمليات الطيران.

وقال رئيس مجلس إدارة «جي تي إيه دناتا»، ماريو دي أورسو: «يعد حصولنا على هذا العقد المهم بمثابة تصويت بالثقة على جودة خدماتنا، ونحن نتطلع إلى دعم العمليات الواسعة لأكبر ناقلة كندية تعمل في تنظيم البرامج السياحية، في الوقت الذي نواصل فيه تقديم خدماتنا الممتازة لعملائنا الحاليين في تورنتو».