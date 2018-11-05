1.6 مليار درهم صافي أرباح «إعمار مولز» في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إعمار مولز»، أمس، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 1.639 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت إيرادات بلغت 3.232 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 29%.

وأفادت في بيان، أمس، أن «دبي مول» استقبل 60 مليون زائر، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقابل 58 مليون شخص في الفترة نفسها من عام 2017.

وأوضحت أن ذلك جاء مدفوعاً بافتتاح توسعة منطقة الأزياء «فاشن أفنيو»، التي أضافت أكثر من 150 علامة تجارية عالمية، فضلاً عن مجموعة الأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها للترحيب بالزوار العالميين.

إلى ذلك، سجلت «إعمار مولز»، خلال الربع الثالث من العام الجاري، صافي أرباح بقيمة 537 مليون درهم، بنمو نسبته 10%، مقارنة بصافي أرباح الفترة نفسها من عام 2017. كما حققت خلال الربع الثالث من 2018 إيرادات بلغت 1.129 مليار درهم، بارتفاع نسبته 29%.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» عضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، محمد العبار، إن «دبي أصبحت رابعة أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، وتمثل وجهة تجارية مفضلة لأكثر من 2.5 مليار شخص، يمكنهم الوصول إليها خلال أربع ساعات طيران فقط»، مؤكدا أن «(إعمار مول) تحرص على الاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة المتاحة عبر التركيز على تطوير وجهات تسوق وترفيه ترسي معايير جديدة في القطاع، وتسهم بدور ملموس في دعم الاقتصاد المحلي».

وأضاف العبار أن «الأداء الإيجابي للشركة يعكس نجاح استراتيجيتنا القائمة على تطوير أدائها بأسلوب يواكب تطلعات واحتياجات الجيل الجديد من العملاء».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»، باتريك بوسكيه - شافان، إن «الشركة حافظت على أدائها القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، وهو ما يبدو جلياً في معدلات الإشغال الحالية، التي وصلت إلى 93%، ضمن جميع أصول (إعمار مولز)».

وأضاف: «يسعدنا أن نشهد استمرار الإقبال الكبير على (دبي مول)، مع الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، فإننا ماضون قدماً في العمل على مواكبة وجهاتنا لإيقاع العصر ومتطلباته، وإطالة زيارات العملاء، وتزويدهم بتجارب تسوق وترفيه مميزة بكل المقاييس».