«تنمية المشاريع» تبحث التعاون مع 7 جهات حكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، «ملتقى أفضل الممارسات لدعم أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة»، بهدف دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، حيث تم بحث فرص التعاون في مجال تنمية وتشجيع ريادة الأعمال مع سبع جهات حكومية.

وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها الهادفة إلى تقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال، موضحة أن الجهات الحكومية السبع هي: بلدية دبي، واقتصادية دبي، ودائرة المالية في دبي، وجمارك دبي، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، وسوق دبي المالي، وشركة تجاري.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة تهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في سبيل إيجاد بيئة أكثر تحفيزاً لريادة الأعمال».