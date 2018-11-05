8.7 مليارات درهم ارتفاعاً في ناتج «تجارة الجملة والتجزئة» خلال 2017

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن دراسة اقتصادية للشركة، أظهرت ارتفاع الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح، كأحد أهم قطاعات الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، بقيمة 8.7 مليارات درهم خلال عام 2017، ليصل إلى نحو 190.9 مليار درهم، مقابل 182.2 مليار درهم عن عام 2016، بنسبة نمو في المتوسط تصل إلى 4.8%.

وكشفت الدراسة، التي صدرت أمس، بعنوان «المؤشرات والأداء المالي لشركات قطاع السلع الاستهلاكية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية»، أن إجمالي المال المستثمر في الشركات العاملة بقطاع السلع الاستهلاكية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، ارتفع إلى 7.6 مليارات درهم نهاية عام 2017، مقابل 7.4 مليارات درهم نهاية عام 2016.

وأوضحت أن إجمالي إيرادات هذه الشركات ارتفع إلى 4.7 مليارات درهم نهاية عام 2017، مقابل 4.6 مليارات درهم نهاية عام 2016.

وذكرت الدراسة أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بقيمة 315.6 مليون درهم نهاية عام 2017.