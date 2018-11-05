«الطيران المدني» تمنع طائرتين من استخدام المجال الجوي للدولة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تحريرها 495 مخالفة، منها 142 مخالفة «جسيمة»، منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أنها منعت طائرتين من استخدام المجال الجوي للدولة وتسيير رحلات إليها، كما تم توجيه إنذار لمشغل جوي.

وبينت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن الإجراءات التي تتخذها تختلف بحسب نوع المخالفة.وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن إجمالي عدد المخالفات التي حررتها منذ بداية العام الجاري إلى الآن وصل إلى 495 مخالفة، مشيرة إلى أنه يتم تقسيم المخالفات إلى أربع مستويات بناء على خطورة المخالفة على سلامة الطائرة وأجواء الدولة.

وأوضحت الهيئة، أنه بالنسبة لمستويات المخالفات على المستوى العادي فقط، تم توجيه 60 مخالفة (ملاحظة) للشركات والمشغلين في قطاع النقل الجوي، بينما وصل عدد المخالفات البسيطة في المستوى الأول إلى 108 مخالفات.

وأضافت أن عدد المخالفات التي حررتها الهيئة في المستوى الثاني (مخالفة ملحوظة ومهمة) وصل إلى 245 مخالفة، فيما تم تسجيل 142 مخالفة للمستوى الثالث (مخالفة جسيمة ويجب عمل التصليح قبل الإقلاع).

وأضافت «الطيران المدني»، أن الإجراءات التي تتخذها تختلف بحسب نوع المخالفة، حيث تبدأ من تكثيف التفتيش على المشغل الجوي إلى عقوبات رادعة مثل حظر الطائرات أو شركات الطيران وعدم السماح للطائرة بالإقلاع، إلى جانب تعليق الطائرة مؤقتاً حتى تستوي شروط السلامة بالنسبة لها.

وبينت أنه خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، تم منع طائرتين من استخدام المجال الجوي للدولة وتسيير رحلات إليها، في حين تم إعطاء إنذار واحد فقط.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الحملات التفتيشية التي نفذتها منذ بداية العام الجاري وصل إلى 283 عملية تفتيش.

ووفقاً للهيئة، تم إنشاء إدارة شؤون الطائرات الأجنبية بهدف الإشراف والحفاظ على مستوى عالٍ من معايير السلامة الدولية والمحلية من المشغلين الأجانب والطائرات الأجنبية العاملة من دولة الإمارات وإليها. كما تراقب هذه الإدارة مزودي خدمات الصيانة العاملين في الدولة وغير المعتمدين طبقاً للوائح الطيران المدني.

98 مليون مسافر

أظهرت بيانات للهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة وصل إلى نحو 98 مليون مسافر، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

495

مخالفة حررتها الهيئة منذ بداية العام الجاري.