«الاتحادية للضرائب» تطالب المسجلين بالحفاظ على سرية بياناتهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب كل المسجلين لديها بعدم الإفصاح عن بياناتهم المالية أو الضريبية، لأي شخص أو شركة من غير المعنيين، أو المخولين رسمياً التعامل بهذه البيانات.

وأكدت الهيئة، في بيان أمس، ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر تجاه الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، وعدم مشاركة أي جهة بأرقام التسجيل الضريبية الخاصة بهم، أو أرقام حساباتهم المالية.

وأشارت إلى أنها لم تخول أي جهة طلب بيانات مالية أو محاسبية شخصية أو مؤسسية، تتعلق بالضرائب أو بأي أمور أخرى تخص المسجلين ضريبياً، داعية كل المسجلين لديها للمحافظة على سرية بياناتهم.

يذكر أن المسجلين للضريبة يقدمون إقراراتهم، ضمن المهلة المتاحة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، وفقاً للمواعيد المحددة لفتراتهم الضريبية، وذلك عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae. ويتم التحصيل من المسجلين بالهيئة عبر آليات الدفع المتاحة للسداد، وتشمل: الدرهم الإلكتروني، ونظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، والبطاقات الائتمانية.