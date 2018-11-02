الدرهم يرتفع مقابل 4 عملات عالمية خلال شهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة الدرهم مقابل أهم أربع عملات عالمية خلال شهر واحد بنسبة راوحت بين 1.2% و4.2%، وفقاً لما أظهره التحليل الخاص بحركة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات العالمية، استناداً إلى قائمة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وجاء الارتفاع في قيمة الدرهم مقابل العملات العالمية التي شملت اليورو والين والجنيه الإسترليني، إضافة إلى الفرنك السويسري خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة في أعقاب الصعود الكبير الذي سجله الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، وهو الأعلى منذ نحو عام.

ويتحرك سعر صرف الدرهم على نحو يساير حركة الدولار، نظراً لارتباط العملة المحلية بالورقة الخضراء منذ أكثر من أربعة عقود.

وكان سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل اليورو إلى 4.15 بنمو نسبته 3.5% في 31 أكتوبر الماضي مقارنة بـ4.28 للدرهم في شهر سبتمبر السابق.

كما ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل الفرنك السويسري بنسبة 4.2% بالغاً مستوى 3.64 مقارنة بـ3.8 خلال فترة الرصد نفسها.

وشمل الارتفاع الذي شهدته العملة المحلية أيضاً سعر الصرف مقابل الجنيه الإسترليني وبنسبة بلغت 2.5%، بالغاً مستوى 4.68 لكل درهم مقارنة بـ4.8 في سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد حركة الدرهم مقابل الين الياباني فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.2% تقريباً، بالغاً 0.0323 مقارنة بـ0.0327 في سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن عوامل عدة أسهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة من ضمنها زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على التجارة بين الولايات المتحدة والصين.