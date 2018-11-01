تجنب التصيّد الاحتيالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يعتبر التصيد الاحتيالي، أسلوب احتيال عبر الإنترنت يستخدمه المجرمون لاستدراجك إلى الكشف عن معلوماتك الشخصية، وعادة ما تكون اللغة المستخدمة في رسائل التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني ذات لهجة مهذبة ولطيفة، كما تحاول عادة جذبك للاستجابة إلى الرسائل أو للنقر فوق الروابط التي تتضمنها الرسالة. وفي ما يلي بعض النصائح التي قدمتها «كاسبرسكي لاب» للتصدي لرسائل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: لا تتبع الروابط الواردة عبر البريد الإلكتروني أو في رسائل خاصة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعية، لا تعطِ تطبيقات غير معروفة الحق في الدخول إلى البيانات الشخصية الخاصة بك، تأكد من أنك تفهم تماماً الحقوق التي تمنحها إلى كل تطبيق للوصول إلى الحسابات، إذا اكتشفت أن أحد التطبيقات قد بدأ بالفعل في توزيع رسائل مزعجة أو روابط لمواقع خبيثة نيابة عنك، يمكنك إرسال شكوى إلى إدارة موقع التواصل الاجتماعي أو الخدمة على شبكة الإنترنت، وسيتم حجب ذلك التطبيق.