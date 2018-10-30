مطار دبي الدولي يتخطى «لندن هيثرو» بـ10.3 ملايين مقعد

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

أظهرت بيانات لمؤسسة «أو إيه جي» البريطانية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطار دبي الدولي حل في المركز الأول كأكبر محور للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية، وبفارق كبير وصل إلى 10.3 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة من المطار مقارنة بمطار «لندن هيثرو» البريطاني، الذي حل ثانياً، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير و31 ديسمبر من العام الجاري.

وكشفت بيانات أرسلتها المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، أن «طيران الإمارات» حلّت بدورها في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر 10 شركات طيران في السعة المقعدية عالمياً.

«دبي الدولي»

وتفصيلاً، أفادت مؤسسة «أو إيه جي» البريطانية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن مطار دبي الدولي حلّ في المركز الأول كأكبر محور للنقل الجوي في العالم، مشيرة إلى أن المطار واصل إضافة مزيد من المقاعد على الرحلات الدولية المغادرة في ظل التوسعات المستمرة للناقلات الجوية في المطار، وافتتاح مزيد من وجهات الربط الدولية.

وأظهرت بيانات أرسلتها المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد المقاعد المجدولة في مطار دبي الدولي على الرحلات الدولية المغادرة من المطار خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير و31 ديسمبر 2018، وصل إلى 57 مليوناً و265 ألفاً و976 مقعداً.

وذكرت المؤسسة أن «دبي الدولي» تصدر عالمياً بفارق كبير وصل إلى أكثر من 10.3 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة من المطار مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الدولي الذي حل ثانياً، في ما وصل الفارق مع مطار هونغ كونغ الدولي الذي حل ثالثاً إلى أكثر من 11.5 مليون مقعد.

وبحسب المؤسسة، فإن إجمالي السعة الذي وفرته أكبر 10 مطارات في العالم جاوز 400 مليون مقعد، استحوذ مطار دبي الدولي على 14.25% منها.

طيران الإمارات

إلى ذلك، أظهرت بيانات المؤسسة أن «شركة طيران الإمارات» حلّت في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر 10 شركات طيران في السعة المقعدية عالمياً.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد المقاعد التي وفرتها «الناقلة» وصل إلى 78 مليوناً و63 ألفاً وخمسة مقاعد مجدولة خلال الفترة بين الأول من يناير و31 ديسمبر 2018، على جميع رحلاتها خلال العام الجاري.

ووفقاً للمؤسسة، فقد بلغ عدد الرحلات الجوية المنتظمة لجهة المغادرة فقط، عبر مطار دبي الدولي خلال يونيو الماضي 16 ألفاً و108 رحلات، في ما شغلت «طيران الإمارات» وحدها 15 ألفاً و755 رحلة جوية ذهاباً وإياباً خلال الشهر نفسه.

عدد المسافرين

ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي، فقد ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 60 مليوناً و323 ألفاً و570 مسافراً، بزيادة نسبتها 1.6% عن الفترة نفسها من عام 2017.

وبلغ إجمالي حجم البضائع التي تعامل معها المطار خلال الفترة نفسها مليوناً و711 ألفاً و279 طناً.وسجل المطار خلال أغسطس الماضي أعلى رقم في تاريخه خلال شهر واحد، مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 8.37 ملايين مسافر، ويعد الشهر الثاني على التوالي الذي يتخطى فيه المطار عتبة ثمانية ملايين مسافر خلال العام الجاري.

يشار إلى أن هناك 1100 رحلة يومياً عبر مطار دبي الدولي إلى 240 وجهة عالمية.