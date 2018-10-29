«دبي للطاقة»: «بابكو» تعتمد عقد عُمان الآجل في تسعير النفط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بورصة دبي للطاقة بأن شركة نفط البحرين (بابكو) اعتمدت عقد عُمان الآجل في تسعير صادراتها الآسيوية من النفط الخام.

وقال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد السلامي، في بيان صادر أمس، إن «قرار شركة (بابكو) يعتبر خطوة مهمة في تطوير آليات تسعير النفط الخام، والتي بدأت تنتقل إلى مرحلة جديدة تواكب فيها التطورات اليومية في أسواق الطاقة العالمية».

وأضاف أن «الثقة بخام عمان الآجل تعكس المكانة التي يحتلها العقد على صعيد المنطقة والعالم كمؤشر موثوق لأسعار النفط الخام، كما يعكس حقيقة المناخ الاقتصادي وديناميكية العرض والطلب الحقيقية في المنطقة».

وكانت «بابكو» أخطرت عملاءها بعملية تغيير آلية تسعير النفط الخام المتجه إلى آسيا، التي دخلت حيز التنفيذ للشحنات التي يتم تحميلها خلال الشهر الجاري.

يشار إلى أن «بابكو» هي شركة النفط الوطنية الرابعة التي تعتمد عقد عُمان الآجل في آلية تسعيرها للنفط لخام، لأن هذا المؤشر يستخدم حالياً من قبل السعودية وسلطنة عُمان وإمارة دبي.