320 مليون زائر لـ «دبي مول» خلال 4 أعوام

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت شركة «إعمار مولز»، بأن «دبي مول»، استقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً منذ العام 2014، وبذلك يبلغ عدد الزائرين نحو 320 مليون زائر خلال الأعوام الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن «دبي مول» أضاف نحو 10 آلاف وظيفة إلى الاقتصاد المحلي منذ افتتاحه قبل 10 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إعمار مولز»، باتريك بوسكيه شافان، خلال مؤتمر صحافي، عقدته الشركة أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ10 لافتتاح «دبي مول»، إن الشركة تستهدف استقطاب 100 مليون زائر سنوياً إلى «دبي مول»، معتبراً أن هذا الرقم يمكن تحقيقه في ظل الخطط السياحية للحكومة والتحضيرات لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف أن «دبي مول» هو مركز التسوق الوحيد في العالم الذي حاز جائزة التميز الخمس النجوم في الخدمات لسنوات ثلاثة متواصلة، مؤكداً أهمية استمرار تعزيز جاذبية «دبي مول» كأيقونة سياحية متفردة في دبي.

وأوضح شافان أنه بحلول ربيع 2019، سيتم افتتاح 5000 موقف جديد للسيارات، بحيث يرتفع إجمالي المواقف المتاحة لزوار «المول» من 9500 موقف حالياً، إلى 14 ألف موقف.

وأكد على الدور الذي يمثله «دبي مول» في دعم نمو قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي والمنشآت الترفيهية في دبي، لافتاً إلى أن «دبي مول» أرسى معايير جديدة في قطاع التجزئة العالمي، ورسخ مكانته باعتباره الوجهة العصرية الأكثر شعبية في العالم.

وأشار شافان إلى أن «دبي مول» شهد أخيراً توسعة منطقة الأزياء «فاشن أﭬنيو»، ما أضاف 150 علامة تجارية تشمل مفاهيم جديدة وعلامات تجارية توجد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وبين أن «دبي مول» يضم أكثر من 1300 متجر ومطعم ومقهى، منها منافذ لعلامات تجارية جديدة أو حصرية، لافتاً إلى أنه تم تحديث مجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية، ومنها افتتاح أجنحة «بلاتينوم» و«دولبي سينما» وأول قاعات MX4D المتكاملة في الشرق الأوسط، إضافة إلى «مطعم ومطبخ غاي فييري في ريل سينما».

وأعلن أن «دبي مول» سيشهد سلسلة من الأنشطة والفعاليات احتفالاً بالذكرى السنوية الـ10 لافتتاحه، وذلك خلال الفترة من الرابع إلى 28 نوفمبر الجاري، موضحاً أن الفعاليات ستتضمن عروض الأزياء، والفعاليات الترفيهية، فضلاً عن فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة، بما في ذلك ثلاث شقق من شركة «إعمار العقارية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» عضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، محمد العبار، في بيان وزع خلال المؤتمر الصحافي، إن «(دبي مول) لعب دوراً داعماً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث أرسى معايير جديدة للتميز لم تقتصر على قطاع تجارة التجزئة فقط، بل شملت أيضاً الضيافة والترفيه، علاوة على دوره في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة».

وأضاف العبار أنه «منذ افتتاح (دبي مول) في نوفمبر 2008، وتدشينه الرسمي في مايو 2009، فإنه واصل رسم ملامح جديدة لمفاهيم التسوق والترفيه، من خلال التركيز على المبادرات المبتكرة واستضافة مشاهير العالم، إضافة إلى كونه وجهة مفضلة للعائلات».

تطبيق جديد

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»، باتريك بوسكيه شافان، إن الشركة تعتزم إطلاق التطبيق الجديد لـ«دبي مول»، الذي سيضم دليلاً كاملاً لمرافق المركز والعروض المتنوّعة، كما سيتضمن خريطة تفاعلية لتحديد المواقف الشاغرة مع إمكانية تحديد موقف السيارة الأقرب لمدخل المتجر الذي يريده الزائر، إضافة إلى إمكانية البحث عن موقع موقف السيارة من خلال رقم لوحة التسجيل.

5000

موقف سيارات جديد في «دبي مول» بحلول ربيع 2019.