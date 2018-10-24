أدنيك تطلق "جواب" لخدمة رواد المعارض والمؤتمرات

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) اليوم، عن إطلاق خدمة المحادثة التفاعلية الرقمية "جواب" وذلك عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، والذي يهدف للإجابة المباشرة والآلية على استفسارات المتعاملين من عارضين ومنظمين بالإضافة إلى زوار مراكزها المختلفة حول كافة القضايا المتعلقة بالمعارض والمؤتمرات وتنظيمها والخدمات التي تقدمها الشركة في هذا المجال.

وبهذا الإطلاق تكون )أدنيك( أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بتطبيق هذا البرنامج في قطاع مراكز المعارض والمؤتمرات المتخصصة، ومن أوائل الشركات العالمية التي قامت بتبني هذه التقنية الحدثية التي ستساهم في تسهيل وتقليل الوقت اللازم للحصول على المعلومات من قبل المتعاملين في القطاعين العام والخاص.

وستقوم الشركة بإطلاق المرحلة التجريبة لبرنامج "جواب" خلال معرض “جيمز كون الشرق الأوسط 2018"، الذي يعقد في الفترة ما بين 25 ولغاية 27 أكتوبر الحالي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بهدف إختبار وتطوير قدرات البرنامج عبر موقع الشركة www.adnec.ae، حيث سيتم اختبار الخدمة وبشكل مبدئي باللغة الإنجليزية، على أن يتم إضافة اللغة العربية وعدد من اللغات الأخرى في المستقبل.

وتعمل خدمة المحادثة التفاعلية "جواب" من خلال ثلاثة منصات هي؛ الموقع الإلكتروني لـ "مركز أبوظبي الوطني للمعارض"، والموقع الإلكتروني لـ "مركز العين للمؤتمرات"، وكذلك عبر منصة الفيسبوك وبخاصيتي التواصل الكتابي والأوامر الصوتية، ويعد من التطبيقات الذكية القادرة على التعلم مع مرور الوقت من خلال الحصول على أسئلة المتعاملين وتحليلها وتحديث المعلومات المستقبلية.