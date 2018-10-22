4 دول عربية يحظر الطيران فوق أجوائها

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "إياسا"، بأن قائمة المناطق التي يحظر على شركات الطيران الأوروبية استخدام أجوائها تشمل 4 دول عربية وهي العراق وسورية واليمن وليبيا إلى جانب مناطق جغرافية محدودة في أجواء دول عربية الأخرى.

ووفقاً لبيانات الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي فإن فترة الحظر على الأجواء العراقية والسورية تمتد حتى الخامس عشر من شهر أبريل العام المقبل، في ما تمتد فترة الحظر بالنسبة للأجواء اليمنية حتى فبراير العام المقبل والليبية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن فترة الحظر هذه قابلة للتمديد وفقاً للمعلومات التي تعتمدها الوكالة على تقييم مناطق النزاع.

وبحسب الوكالة فإنه منذ الحادث المأساوي لرحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 التي سقطت فوق الأجواء الأوكرانية، هناك إجماع عام على أن الدول ستشارك معلوماتها حول المخاطر والتهديدات المحتملة في مناطق النزاع، موضحة أنه تم اتخاذ العديد من المبادرات لإبلاغ شركات الطيران عن المخاطر على رحلاتها الدولية.

ووفقاً للوكالة تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع المؤسسات وغيرها من الجهات المعنية بالطيران لتقاسم وتوزيع المعلومات الاستخبارية عن المخاطر الناشئة في مناطق الصراع.

وعلى المستوى العالمي، أطلقت المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" منذ أبريل 2015 مركزاً متخصصاً بشأن مناطق الصراع وتأثيره على سلامة النقل الجوي بحيث يمكن لكل دولة أن تبلغ على أساس طوعي معلوماتها عن خطر معين في هذه المناطق.

وبحسب المنظمة الدولية "إيكاو" فإن الدول ذات السيادة، هي المسؤولة عن إخطار الدول الأخرى ومشغلي الطائرات بأي أخطار قد تنشأ بالنسبة لسلامة أو أمن الطيران المدني من جراء أي أنشطة جارية في أقاليمها أو مجالها الجوي السيادي، وهي مسؤولة أيضاً عن فرض قيود على عمليات الطائرات، سواءً كان ذلك بصورة كاملة أو من خلال التحديد المسبق لمستويات الطيران، إذا كانت المخاطر المحتملة تبدو جسيمة بشكل خاص.