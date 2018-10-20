الآلاف يحتفلون بعامين على انطلاق إكسبو 2020 دبي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

رحب فريق إكسبو 2020 دبي بآلاف الأفراد من المجتمع الإماراتي وضيوفه في حديقة البرج اليوم للمشاركة في بدء العد التنازلي لعامين على الانطلاق، وشارك الجميع في هذه اللحظة المهمة في تاريخ المنطقة.

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وفي أجواء جسدت التلاحم المجتمعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتشد زوار من مختلف المشارب والجنسيات والفئات العمرية ليشهدوا احتفالا يقدم إطلالة بسيطة على عالم واسع من الابتكار والإبداع والتعاضد الثقافي والفكري، عالم يسعى إلى بناء مستقبل زاهر لجميع البلدان وجميع الناس.

استمتع الحضور بالفعاليات التي حفزت على المشاركة في مسيرة التحضيرات والاستعدادات للترحيب بالدول والمنظمات والعمل المشترك.

وتعرف الحضور أيضا على الأسباب العديدة التي تنبع منها أهمية إكسبو 2020 دبي، كما تضمن الحفل فقرات نالت استحسان جميع الزوار من أفراد وعائلات، كما تجولوا في خمس مناطق تمثل كلٌ منها جزءاً من تجربة إكسبو 2020 دبي. واستمتع الحضور بالفقرات الموسيقية والعروض العالمية، واستقبلت منصة المتطوعين في حديقة البرج العديد من طلبات التطوع في إكسبو 2020 دبي.

وتفاعل الحضور بالعد التنازلي وعروض الليزر على برج خليفة، وعلت الفرحة الوجوه مع تراقص نافورة دبي، واستقطبت فقرات الحفل المختلفة انتباه جميع الحاضرين الذين انشغلوا بكاميرات هواتفهم لتخليد هذه اللحظة التي عاشوها متطلعين إلى العام 2020 حيث سيكون العرس الحقيقي.