«اتصالات» تطلق «إي سيم» تجارياً قبل نهاية 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، أنها ستطلق تقنية «إي سيم» أو الشريحة الإلكترونية للمستهلكين الأفراد، قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنها أكملت جميع التجهيزات التقنية والفنية لاستخدام الشريحة المدمجة الجديدة على هاتفَي «آي فون إس إكس» و«آي فون ماكس»، وذلك بعد نجاح استخدام الشريحة في ساعات «أبل ووتش» الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «المؤسسة انتهت من التجهيزات التقنية والفنية كافة، لإطلاق (إي سيم) بصورة حصرية في الإمارات»، مشيراً إلى أن «(اتصالات) في طور اللمسات الأخيرة للإطلاق التجاري قبل نهاية العام 2018 للأفراد».

وأوضح الخولي في لقاء مع الصحافيين، أمس، على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، أن «تقنية (إي سيم) تتيح للعملاء إجراء مكالمات صوتية واستخدام البيانات والتصفح على الإنترنت، من خلال رقم الهاتف المحمول نفسه على ساعات (أبل ووتش)، من دون الحاجة إلى تقريب الهاتف من الساعة المرتبط بها».

وأشار إلى أن «المؤسسة أنجزت جميع الإجراءات لاستخدام التقنية الجديدة على هاتفَي (آي فون إس إكس) و(آي فون ماكس)، بعد نجاح تجربة استخدام الشريحة في ساعات (أبل واتش) الذكية التي طرحتها شركة (أبل) الأميركية أخيراً».

وبين الخولي أن «الجيل الثاني من (إي سيم) سيمكّن العملاء من استخدام رقمَي هاتف على أجهزة (أبل) المحمولة، للمرة الأولى في العالم»، لافتاً إلى أن «(اتصالات) أجرت العديد من الاختبارات والتحسينات على الجيل الأول لضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة العالمية».