208 ملايين مستخدم للإنترنت في العالم العربي عام 2021

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت محاضرة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، على هامش معرض أسبوع جيتكس للتقنية، أن نسبة اختراق الأجهزة المحمولة بلغت، بحسب البيانات الحديثة عالمياً، 100%، وأن اختراق وسائل الإعلام الاجتماعية في العالم العربي بلغ 80٪. وتنبأ تقرير «العالم العربي على الإنترنت 2017»، الصادر عن الكلية، أنه بحلول عام 2021 سيكون هناك 47 مليون مستخدم جديد للإنترنت في العالم العربي، ليصل العدد الإجمالي إلى 208 ملايين مستخدم، و160 مليون مستخدم جديد لوسائل الإعلام الاجتماعية، ما سيشكل 314 مليون مستخدم.

واستعرضت المحاضرة تطور وانتشار استخدام الإنترنت في الفترة من 2010 إلى 2020 من خلال مخرجات تقرير «العالم العربي على الإنترنت 2017»، الذي أطلقته الكلية، وخلص إلى أنه بحلول عام 2021 سيكون هناك مليار إنترنت شخصي للأشياء (الأجهزة المتصلة بالإنترنت).

وتناولت المخاوف العامة حول الجوانب السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي (AI)، ومنظومة التحديات والفرص المحيطة بجمع البيانات غير المنظم في حقبة جديدة من التكنولوجيا في المنطقة.