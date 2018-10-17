«دبي للإحصاء»: 1.15% ارتفاعاً في التضخم السنوي خلال سبتمبر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك ارتفع 1.15%، في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017.

وأرجع المركز، في تقرير أصدره أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، سبب ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة التبغ بنسبة 78.50%، ومجموعة النقل بنسبة 13.6%، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة المطاعم والفنادق إلى جانب الاتصالات بنسبة 9.19% و5.47%، لكل منهما على التوالي. كما ارتفعت أسعار مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 3.36%، والطعام والمشروبات بنسبة 3.09%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.58%، والترفيه والثقافة بنسبة 1.65%، والتعليم بنسبة 1.04%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.32%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 3.91%، والصحة 0.25%.

إلى ذلك، أظهر المؤشر الشهري تراجع مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر الماضي بنسبة 0.85%، مقارنة بأغسطس السابق، جراء انخفاض أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.65%، ومجموعة النقل بنسبة 4.24%، فضلاً عن مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.93%، ومجموعة السكن والكهرباء والمياه والغاز والوقود بنسبة 0.56%، والطعام والمشروبات بنسبة 0.39%.