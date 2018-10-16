811 مليون درهم تصرّفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 811 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في تقرير التصرفات اليومي، بتسجيل 268 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 39 مبايعة لأراضٍ بقيمة 184 مليون درهم، و229 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 216 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 411 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة ند حصة، تلتها مبايعتان في منطقة الحبية الثالثة، الأولى بتسعة ملايين درهم، والثانية بخمسة ملايين.

وتصدّرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، ثلاث مبايعات في منطقة برج خليفة، إحداها بستة ملايين درهم، فيما سجلت المبايعتان الأخريان أربعة ملايين درهم لكل منهما.