«دبي المالي العالمي» يعرض «أتمتة العمليات الروبوتية» و«جيت واي»

المصدر: دبي - وام

سلّط مركز دبي المالي العالمي الضوء خلال مشاركته في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» على بعض أبرز مبادراته الرقمية، مثل تقنيتي «أتمتة العمليات الروبوتية»، و«تحليل بيانات الأعمال»، ومنصة «جيت واي»، التي تمثل مساحة عمل رقمية، تعزز التعاون الفعال داخل المؤسسة.

وتمثل تقنية «أتمتة العمليات الروبوتية» نظام أتمتة متكاملاً، يشكل جزءاً من مساعي وجهود المركز المستمرة لتحقيق التحول الرقمي، حيث ستسهم التقنية في تعزيز كفاءة نظام الشؤون الإدارية في المركز، وتوفير تجربة سلسة لمجتمعه المتنامي المكون من ما يزيد على 2003 شركات مسجلة نشطة، وأكثر من 22 ألفاً و768 موظفاً.

وجاء اعتماد هذه التقنية المتطورة تماشياً مع استراتيجية المركز التي تركز على توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء، وتعزيز كفاءة الأداء، وخفض الكلفة، حيث تم تطبيق التقنية الجديدة في مكتب الخدمات الحكومية، الذي تغطي مهامه العمليات المتعلقة بإصدار التأشيرات، ومعالجة طلبات الحصول على البطاقة الصحية وبطاقة الهوية الإماراتية.

كما طرح المركز تقنية «تحليل بيانات الأعمال»، وهي عبارة عن منصة متطورة تختص بتحليل البيانات المتعلقة بالأعمال، وتتيح لمجتمع المركز استخلاص استنتاجات استراتيجية حول المشهد العام في القطاع، والاطلاع على البيانات في الوقت الفعلي.

ومن بين التقنيات الأخرى التي عرضها المركز منصة «جيت واي»، وهي عبارة عن أداة برمجية متعددة الوظائف مخصصة للإنترنت الداخلية.