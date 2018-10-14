162 مليار درهم إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن الإمارة سجلت 39 ألفاً و802 تصرف عقاري، في الفترة من مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 162 مليار درهم. وأكدت الدائرة في بيان، أمس، أن الاستثمارات جاءت من 163 جنسية، منها 16 جنسية عربية، وخمس جنسيات خليجية، بينما توزعت الجنسيات الأخرى، البالغة 142 جنسية، على مختلف قارات العالم.

وحلّ الإماراتيون على رأس قائمة الخليجيين الأعلى استثماراً في دبي، تلاهم السعوديون، بينما كانت المراكز الثالثة والرابعة والخامسة للكويتيين والعمانيين والبحرينيين على التوالي.

حالة تفاؤل

وتفصيلاً، أفاد تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن سوق دبي العقارية حافظت على زخم النمو، مدفوعاً بحالة التفاؤل بين المستثمرين والمطورين، حيث سجلت السوق 39 ألفاً و802 تصرف عقاري، في الفترة من مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، لتصل قيمة التصرفات الإجمالية إلى 162 مليار درهم.

وأشارت الأرقام الصادرة عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية بالدائرة، إلى أن السوق استقبلت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، 25 ألفاً و473 مبايعة، تجاوزت قيمتها 56.6 مليار درهم، أما الرهون فقد اقترب عددها من 11 ألف عملية، بقيمة زادت على 86 مليار درهم، وكانت هناك تصرفات من فئات أخرى بلغ عددها 3486 تصرفاً، بقيمة قدرها 19.3 مليار درهم.

نمو مستدام

واستقبلت دبي، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، 27 ألفاً و174 استثماراً، قام بها 21 ألفاً و605 مستثمرين، بقيمة إجمالية اقتربت من 50 مليار درهم، لتكون انعكاساً للنمو المستدام الذي تنعم به الإمارة منذ سنوات، وبرز ذلك من خلال التنوع الهائل في قاعدة المستثمرين، من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والعالم. وجاءت الاستثمارات من 163 جنسية، منها 16 جنسية عربية، وخمس جنسيات خليجية، بينما توزعت الجنسيات الأخرى، البالغة 142 جنسية، على مختلف قارات العالم. وتطرق التقرير إلى الجنسيات الـ10 الأكثر إقبالاً على الاستثمار في دبي، موضحاً أن مواطني الإمارات تنافسوا مع الهنود على المركز الأول، ففي الوقت الذي تفوق الإماراتيون في القيمة المادية لحجم استثماراتهم بواقع 9.4 مليارات درهم، قيمة 4112 استثمارا، نجد أن الهنود أجروا 4676 استثماراً، وصلت قيمتها إلى 8.6 مليارات درهم. وفي المرتبة الثالثة جاء السعوديون بعد استحواذهم على 1882 استثماراً، اقتربت قيمتها من ثلاثة مليارات درهم، تلاهم الباكستانيون الذين أجروا 1851 استثماراً بقيمة 2.3 مليار درهم، وكانت المرتبة الخامسة من نصيب البريطانيين الذين أبرموا 1761 استثماراً، بقيمة زادت على 3.4 مليارات درهم. وكانت المراكز الخمسة التالية على قائمة الـ10 الأوائل من نصيب مستثمري الصين، ومصر، والأردن، وكندا، وروسيا.

وأظهر مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إقبالاً عالياً على الاستثمار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث ذكر التقرير أن الجنسيات الخليجية سجلت 6681 استثماراً، قام بها 4904 مستثمرين، تجاوزت قيمتها 13.7 مليار درهم. وحلّ الإماراتيون على رأس قائمة الخليجيين الأعلى استثماراً في دبي، تلاهم السعوديون، بينما كانت المراكز الثالثة والرابعة والخامسة للكويتيين والعمانيين والبحرينيين على التوالي.

العرب والأجانب

وبشأن الاستثمارات العربية في دبي، أظهر التقرير أن سوق دبي العقارية استقبلت مستثمرين من 16 جنسية عربية، بعد أن أبرم 2894 مستثمراً 3607 صفقات، اقتربت قيمتها الإجمالية من ستة مليارات درهم.

وبيّن أن الأردنيين كانوا الأعلى إقبالاً على الاستثمار في دبي، بواقع 644 استثماراً أجراها 548 مستثمراً، فاقت قيمتها 1.2 مليار درهم. أما المصريون كانوا بالمرتبة الثانية عربياً من خلال 719 صفقة عقدها 623 مستثمراً، تجاوزت قيمتها مليار درهم، وجاء العراقيون واللبنانيون في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي. ولفت التقرير إلى أن هناك 142 جنسية أجنبية اختارت دبي وجهة لاستثماراتها، حيث قام 13 ألفاً و821 مستثمراً بإبرام 16 ألفاً و900 صفقة عقارية، زادت قيمتها على 30.2 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد تنوع قاعدة المستثمرين في دبي.

وكانت المراكز الأربعة الأولى للجنسيات الأجنبية الأكثر استثماراً في دبي، لمواطني الهند وبريطانيا وباكستان والصين، إذ وصلت استثمارات الهنود للفترة المذكورة إلى أكثر من 8.6 مليارات درهم، مسجلين فارقاً كبيراً عن البريطانيين الذين حلّوا ثانياً باستثمارات تجاوزت 3.4 مليارات درهم. وبلغت استثمارات الباكستانيين 2.3 مليار درهم تقريباً، فيما بلغت استثمارات الصينيين 1.7 مليار درهم في السوق، ومن بين إجمالي الاستثمارات استحوذت النساء على 7758 استثماراً زادت قيمتها الإجمالية على 13 مليار درهم.

الأكثر جاذبية

وبالنسبة إلى أعلى 10 مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي، خلال الفترة نفسها، أظهر التقرير تفوق منطقة الخليج التجاري التي استقبلت 2644 صفقة استثمارية، وصلت قيمتها إلى 5.312 مليارات درهم، وجاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الثانية من حيث عدد الاستثمارات التي بلغت 1972 استثماراً، مسجلة أكثر من أربعة مليارات درهم. وكانت المراتب الثماني التالية لكل من: البرشاء جنوب الرابعة، المركاض، ورسان الأولى، جبل علي الأولى، برج خليفة، الثنية الخامسة، الحبية الرابعة وأخيراً اليلايس (2). وتصدرت «مرسى دبي» قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد وقيمة الرهونات العقارية في سوق دبي لهذه الفترة، لاستقبالها 736 تصرفاً بقيمة 2.238 مليار درهم، تلتها الثنية الخامسة مع 640 تصرفاً، قيمتها 1.356 مليار درهم. واستقبلت الخليج التجاري 590 تصرفاً، زادت قيمتها على 3.7 مليارات درهم. وكانت المراكز السبعة التالية لكل من جبل علي الأولى، البرشاء جنوب الرابعة، برج خليفة، الحبية الثالثة، نخلة جميرا، الثنية الرابعة، والثنية الثالثة.

الحزم التحفيزية

أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن «التصرفات العقارية في الإمارة البالغة 39 ألفاً و802 تصرف عقاري، بقيمة 162 مليار درهم، تحققت بفضل السياسات الحكيمة، والحِزم التحفيزية التي صدرت لترسيخ مكانة الإمارة على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية، ولمسنا النتائج الإيجابية التي تمخضت عن هذه القرارات، حيث سادت مشاعر الطمأنينة بين مختلف الأطراف ذات الصلة في السوق، وستظل أصداؤها الإيجابية تتردد على المديين القصير والمتوسط، من خلال إقبال فئات جديدة على الشراء لأغراض الاستخدام الشخصي أو الاستثمار».

وأضاف: «مع اقترابنا من نهاية عام 2018، نتوقع أن تكشف السوق عن المزيد من المزايا الاستثمارية، خصوصاً في ظل وجود المنافسة بين المستثمرين، والحوافز التي تعلنها حكومة دبي لاستقطاب رؤوس الأموال، بحانب اكتمال بعض مشروعات البنية التحتية التي تم الإعلان عنها، في الأعوام القليلة الماضية، لدعم استعدادات دبي لاستقبال معرض (إكسبو 2020 دبي)، نجد أن الأفق الاستثماري في دبي ينتظر موجة صاعدة سيتعزز معها الطلب على الوحدات السكنية والمساحات التجارية، وحتى الأراضي في المشروعات الجديدة».