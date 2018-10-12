«دبي الجنوب» تستعرض الحلول الذكية للشركات الصغيرة في «جيتكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي الجنوب»، المدينة المتكاملة ومشروع التطوير العصري الرئيس في الإمارة، أمس، مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل، حيث تستعرض المدينة أهم الحلول الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم المزايا التي تقدّمها، والتي تشمل موقعاً استراتيجياً مهماً لممارسة لأعمال التجارية المتنوعة ومرافق مثالية تعتمد على الخدمات الذكية.

وأفادت «دبي الجنوب» في بيان، بأن نائب رئيس مجمع الأعمال في «دبي الجنوب»، شعيب الرحيمي، سيشارك في جلسة نقاشية تفاعلية خلال «جيتكس لنجوم المستقبل» المصاحب للمعرض، مع الجيل الناشئ من روّاد الأعمال لمناقشة التحديات والصعوبات التي يواجهونها وإيجاد أبرز الحلول لها، فضلاً عن استعراض أهم الحلول التي تقدّمها المنطقة الحرّة في «دبي الجنوب».

وقال الرحيمي إن «(دبي الجنوب) استطاعت الإسهام في جعل دبي واحدة من أهم المدن الذكية، وموطناً للسعادة من خلال بنية تحتية قوية ومجموعة من الخدمات المتكاملة القائمة على التكنولوجيا الحديثة التي ترقى بمستوى تطلعات العملاء».