«دبي باركس آند ريزورتس» تستقطب 1.96 مليون زيارة في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، أمس، عن استقطاب وجهة المتنزهات الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس» أكثر من 1.96 مليون زيارة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 33%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن «دبي باركس آند ريزورتس» حققت أكثر من 501 ألف زيارة، خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بـ479 ألف زيارة، خلال الربع ذاته من عام 2017.

كما شهد أغسطس الماضي أداء إيجابياً، وذلك بالاستفادة من إجازات العيد، فيما شهد سبتمبر انخفاضاً في الأداء، تزامناً مع بدء موسم العودة إلى المدارس.

ووصل معدل الإشغال في فندق «لابيتا» إلى 59%، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقارنة بتحقيق معدل إشغال نسبته 30%، خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، محمد سليمان الملا: «يسرنا أن نتقدم، وفق الخطة الاستراتيجية، بالتواصل مع استمرار (دبي باركس آند ريزورتس) في بناء مكانتها كوجهة رائدة للمتنزهات الترفيهية في الشرق الأوسط، حيث شهد معدل نمو الزيارات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري زيادة جيدة، على الرغم من التباطؤ الموسمي المتوقع في الربع الثالث».

وأضاف أن متنزه «موشنجيت دبي» فاز بأفضل متنزه ترفيهي في دولة الإمارات، وذلك في حفل جوائز «Time Out Kids» لعام 2018.