تجنب الديون السيئة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

عادة يكون تمويل الديون السيئة من الأمور التي لن تحقق عائداً على استثماراتك، مثل الملابس الباهظة الثمن، والمجوهرات، والإجازات، وغيرها. كما يجب تجنب بطاقات الائتمان، والتمويل المدفوع مقدماً، والمدفوعات النقدية ذات معدلات الربح العالية، ما لم يكن بمقدورك سدادها بسرعة، إذ إن الديون تعد سيئة إذا كانت من النوع الذي يستنزف ثروتك على الأمد الطويل. وعند الحصول على تمويل، يجب على الشخص دائماً أن يضع بعين الاعتبار الموازنة بين المخاطر والفوائد المتوقّعة، حيث يعتبر فهم الوضع المالي الخطوة الأولى نحو التعامل مع الديون.

ويمكن وضع مخطط للدفعات بحيث تشمل مبلغاً شهرياً محدداً لغرض تقليص الديون، فيما يتم تخصيص مبلغ بسيط متبقٍّ للادخار. وفي حال عدم توافر أي فائض بعد تسديد الديون وغيرها من المصاريف، يتعيّن عندها التركيز فقط على تسديد الديون، إذ إنه في هذه الحالة يجب الامتناع عن تكبّد أي مصاريف غير ضرورية.