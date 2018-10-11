«إعمار» و«دبي الإسلامي» يطلقان برنامج تمويل سكنياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إعمار للتطوير»، أمس، عن شراكة مع بنك دبي الإسلامي، لتقديم برنامج تمويل سكني حصري، يضمن قيمة مضافة لعملاء «إعمار».

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن البرنامج يتميز بسهولة الاستفادة من مزاياه مع إمكانية تحقيق عائدات قد تصل إلى 10% كعوائد على الاستثمار.

وأوضحت أن البرنامج يقدم مزايا عدة للعملاء الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة من فترة تمويل أطول تصل إلى 25 سنة، من دون أي تكاليف خلال السنوات الخمس الأولى.

وأضافت أن المستثمرين والمستخدمين النهائيين يستفيدون من معدل «إيبور» لمدة ثلاثة أشهر مع هامش بنسبة 1% متوافر طوال مدة الرهن، إضافة إلى الإعفاء من رسوم المعاملات والتقييم والتسجيل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يتوجب على العملاء سوى سداد 50% من السعر الكلي خلال فترة الإنشاء، على أن يتم سداد بقية المبلغ على ما يصل إلى 25 سنة.

وذكرت أنه من خلال هذا العرض، سيدفع العملاء أقساطاً شهرية منخفضة بقيمة 2500 درهم فقط عند الاستثمار في عقار بقيمة 2.5 مليون درهم، ونحو 1000 درهم في العقار الذي يبلغ سعره مليون درهم، خلال السنوات الخمس الأولى.

ولفتت إلى أن قيمة الأقساط الشهرية تعتبر أقل بنحو 40% من الإيجارات التي يدفعها الكثيرون اليوم للإقامة في وحدات مماثلة.

وبالنسبة للمستخدمين النهائيين، فإن قيمة الأقساط الشهرية للتمويل السكني أدنى بما لا يقل عن 60% من الإيجارات الشهرية مقارنة بعقارات مماثلة، خلال السنوات الخمس الأولى.

وشهد مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة «إعمار العقارية»، أميت جاين، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

• 1000 درهم قسطاً شهرياً عند شراء عقار بمليون درهم خلال السنوات الـ5 الأولى.