270 شركة من 25 دولة تشارك في «أبوظبي الدولي للقوارب 2018»

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري، إن «أدنيك» تنظم وتستضيف الدورة الأولى لـ«معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018» في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 270 شركة عارضة من 25 دولة.

وتوقع الظاهري خلال مؤتمر صحافي أمس، أن يستقطب المعرض أكثر من 20 ألف زائر يجمع أبرز المتخصصين في مجالات صناعة القوارب، واليخوت الفاخرة، والرياضات المائية والصيد تحت سقف واحد.

وأكد الظاهري أن المعرض تجاري في المقام الأول، ويسمح فيه بالبيع والشراء، إذ من المنتظر أن يسفر عن صفقات في هذا المجال، سيتم الإعلان عنها في ختام فعالياته.

ولفت إلى أن تنظيم واستضافة المعرض، يأتيان في إطار استراتيجية «أدنيك» الرامية إلى التأكيد على مكانة أبوظبي، عاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة.

من جانبه، قال مدير شركة «أيديكس» التابعة لـ«أدنيك»، سعيد بن خادم المنصوري، إن 48% من الشركات العارضة في المعرض هي شركات محلية.

وأضاف أن المعرض يستقبل 90 قارباً ويختاً في منطقة «أدنيك مارينا» على مساحة 31 ألف متر مربع، فضلاً عن عرض 23 منتجاً جديداً من القوارب واليخوت والمحركات والمعدات التي تعرض للمرة الأولى إقليمياً وعالمياً.

إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في شركة موانئ أبوظبي، إن مشاركة «موانئ أبوظبي» في إطلاق معرض القوارب تأتي في إطار التزامها بالمساهمة بدعم الفعاليات البحرية، لتعزيز قطاع السياحة البحرية، والارتقاء بمكانه أبوظبي، وجهة رئيسة في هذا المجال.

في السياق نفسه، قال رئيس «شركة السويدي مارين»، محمد السويدي، إن صناعة اليخوت والقوارب، تعد صناعة قوية في دولة الإمارات، ويتم التصدير للعديد من الدول إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن المعرض يفتح آفاقاً واسعة لصناعة القوارب واليخوت في الدولة، ويوفر فرصة للشركات المحلية العاملة في مجال تصنيع القوارب لعرض منتجاتها، والتواصل مع الشركات العالمية للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه صناعة القوارب.