بدء التداول على صكوك «الدار للاستثمار» في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنه تم أمس بدء التداول على الصكوك الجديدة لشركة «الدار للاستثمار»، ويُعدّ هذا الإدراج الأول من نوعه لصكوك الشركات في «السوق».

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 4.75% لأجل سبع سنوات. وشهد الإصدار طلباً استثنائياً من المستثمرين، الأمر الذي يعكس مكانة الشركة باعتبارها حاصلة على أعلى تصنيف ائتماني لشركة غير حكومية في المنطقة. وتعد «الدار للاستثمار» مملوكة بالكامل من قبل شركة الدار العقارية، وهي مدرجة أيضاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحضر كلٌّ من الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، والرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، طلال الذيابي، حفل قرع الجرس إيذاناً بالإدراج المشترك للصكوك، ويعد الأول من نوعه في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم إدراج هذه الصكوك بشكل أساسي في بورصة أيرلندا، ليتم بدء التداول عليها في كل من «يورونكست دبلن»، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد البلوشي أن هذا الإدراج المشترك، يمثل تأكيداً على ريادة السوق على صعيد أسواق أوراق المال في المنطقة.