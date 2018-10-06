تقرير: 24 الف درهم بدل الإيجار السكني العائلي بالشارقة و21 في عجمان

المصدر: مدحت السويفي دبي

كشف تقرير حديث صادر عن منصة رقمية متخصصة في قطاع الإيجارات والبيع عن متوسط الإيجارات السكنية المناسبة للعائلات في الشارقة وعجمان والتي بدأت ب 24 الف درهم في الشارقة للوحدة المكونة من غرفة وصالة، في حين بدأت ب 21 الف درهم في عجمان لنفس الفئة من الوحدات السكنية .

وأوضح التقرير الصادر عن شركة دوبيزل العقارية أنّ القاسمية هي المنطقة الأفضل تسعيراً للشقق بغرفة نوم واحدة بمتوسط ​​إيجار بلغ 24,000 درهم سنوياً. وأتت كلّ من الخان والتعاون في المركز الثاني بمتوسط ​​بلغ 30,000 درهم، تليها البحيرة بمتوسط 32,500 درهم، والقصباء بمتوسط 35,000 درهم.



كما احتلّت القاسمية أعلى قائمة المناطق الميسورة التكلفة لإيجار الشقق المكوّنة من غرفتي نوم، بمتوسط بلغ 30,000 درهم، تبعتها الخان بمتوسط 36,000 درهم، والمجاز والتعاون بمتوسط 40,000 درهم، والبحيرة بمتوسط 46,000 درهم.

وبالنسبة للشقق المُكوّنة من ثلاث غرف نوم بلغ متوسط إيجارها 45,000 درهم في منطقة القاسمية، و50,000 درهم في الخان، و52,000 درهم في التعاون و55,000 درهم في القصباء و77,000 درهم في البحيرة. أما الشقق المُكوّنة من أربع غرف نوم، فوصل متوسّط الإيجار إلى 80،000 درهم في التعاون و81,000 درهم في المجاز.



وأشار التقرير أن عجمان، توفر خيارات سكنية بأسعار أفضل، وبلغ متوسط​​ إيجارات الشقق المُكوّنة من غرفة واحدة 21,000 درهم سنوياً في منطقة الجرف، و22,500 درهم في النعيمية، و25,000 درهم في الراشدية. في حين وصلت إيجارات الشقق المُكوّنة من غرفتي نوم إلى 25,000 درهم في منطقة الحليو، و27,000 درهم في الجرف، و30,000 درهم في النعيمية، و34,000 درهم في الراشدية.



وبالنسبة للباحثين عن استئجار منزل عائلي كبير في عجمان، تُقدّم الراشدية الخيار الأفضل بمتوسط إيجار ​​بلغ 40,000 درهم سنوياُ تليها النعيمية بمتوسط 45,000 درهم.