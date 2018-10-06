أبوظبي تفوز بجائزة «أفضل وجهة سياحية فاخرة في 2018»

المصدر: أبوظبي ــ وام

فازت أبوظبي بجائزة «أفضل وجهة سياحية فاخرة لعام 2018»، خلال حفل «جوائز قطاع السياحة والاجتماعات في الصين»، الذي أقيم في العاصمة بكين أخيراً.

وترشحت أبوظبي لنيل أرقى فئات الجائزة، إلى جانب أكثر من 20 وجهة أخرى، منها سويسرا، وجنوب إفريقيا.

وأكد وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف سعيد غباش، أن الجائزة تشكل تقديراً عالمياً لجودة وفخامة الخدمات والمنشآت السياحية والفندقية في الإمارة، كما تعكس جهود ومبادرات الدائرة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بين وجهات السياحة الفاخرة المفضلة في العالم.

وقال إن الدائرة تعاونت على مدى السنوات الماضية مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز البنية التحتية والمنتجات السياحية والترفيهية، التي تدعم قدرة الإمارة على استقطاب زوار السياحة الفاخرة، وتلبية طموحاتهم.