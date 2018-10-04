«أراضي دبي» توقع مذكرتي تفاهم لتسهيل خدماتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرتي تفاهم على هامش معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، أمس: الأولى مع شركة «أون تايم أمين التسجيل العقاري»، والثانية مع «نايت فرانك الشرق الأوسط»، وذلك في إطار جهودها لتسهيل خدماتها وتوفيرها لمتعامليها في أي وقت ومن أي مكان.

وأفاد بيان بأن المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، وقع المذكرتين عن «أراضي دبي»، بينما وقعها عن «أون تايم أمين التسجيل العقاري» مديرها وليد عبدالكريم، في حين كانت ماريا موريس ممثلة عن «نايت فرانك الشرق الأوسط» بصفتها مديرة الشركة.

وبموجب المذكرة الموقعة مع «أون تايم أمين التسجيل العقاري»، والتي تهدف إلى تقديم خدمات عقارية للمستثمرين العقاريين لتوفير الراحة للمستثمر العقاري لتقليل الجهد والوقت، ستتقلص زيارات المستثمر من 15 محطة إلى محطة واحدة فقط، ومن 10 أيام عمل إلى يوم عمل واحد. أما المذكرة مع «نايت فرانك الشرق الأوسط»، فتنص على التعاون بين الطرفين في مجال تقديم خدمات استشارات للترويج لعقارات دبي حول العالم.

وقال بن مجرن إن «منصة الدائرة في المعرض تحولت إلى وجهة أساسية، يقصدها المطورون والزوار والمستثمرون لأغراض شتى».