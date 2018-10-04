«جيتكس شوبر» يُطلق عروضاً على الهواتف والأجهزة الذكية في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد معرض «جيتكس شوبر 2018» بأن دورة هذا العام من المعرض السنوي تستمر على أرض مركز دبي التجاري العالمي في قاعات زعبيل (4 و5 و6) حتى يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أنه سيطلق أفضل العروض على الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز الذكية والحواسيب المحمولة والمنتجات الإلكترونية المنزلية وأجهزة الألعاب والاكسسوارات الرقمية والكاميرات، وغيرها من أحدث المنتجات، وذلك خلال فترة نهاية الأسبوع.

وأشار المعرض، في بيان أمس، إلى أنه حقّق مستويات مبيعات كبيرة خلال أول يومين من انطلاقة المعرض المتخصص في عالم المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، حيث توافد السكان والزوار من مختلف أنحاء الإمارات، لاستكشاف العروض التي يقدمها المشاركون حصرياً على أرض المعرض.

ويقدم المعرض لزواره أكثر من 35 ألف منتَج ضمن عروض حصرية وتخفيضات سريعة لفترات محدودة.

ويعمل منظمو المعرض على تصميم العديد من المسابقات والجوائز لتحفيز المزيد من المتسوقين على زيارة المعرض. ويقدم المعرض العديد من فرص الفوز بجوائز قيّمة، إذ يدخل جميع الزوار السحب للفوز بسيارة «إم جي زد إس» الرياضية متعددة الاستخدامات بمجرد شرائهم بطاقة الدخول.

وشهد اليوم الأول من معرض «جيتكس شوبر» بيع جميع الهواتف المعروضة من جهاز «هونر إكس 8» الجديد، وتم الإعلان عن تأمين المزيد من أجهزة الهاتف الجديد تلبية للطلب من الزوار. وأكد المعرض في بيان امس، أن أهم ستة عروض في المعرض تتضمن قيام شركة «هواوي» بعرض حاسبها المحمول خفيف الوزن «ميت بوك إكس برو»، مقابل 6999 درهماً ضمن

المعرض حصرياً. كما تقدم لزوار المعرض حصرياً هاتفها «نوفا ثري آي» بسعر 1099 درهماً بدلاً من 1299 درهماً.

وتقوم شركة «شرف دي جي» بطرح سيارة «بي إم دبليو 318i» وشاشة تلفاز فائقة الدقة «4 كي» بقياس 65

إنش، مقابل 89 ألفاً و999 درهماً، لزوار المعرض ليوفروا بذلك 55 ألف درهم، في أكبر عرضٍ يشهده المعرض.

وسيقوم فريق «إيماكس» بمنح الزوار قسائم شراء بضعف القيمة التقديرية عند استبدال الأجهزة المستعملة. ومع كل عملية شراء لديها يحصل المتسوقون على قسائم سفر بقيمة 500 و2000 درهم من «تجوّل»، واشتراك مجاني بتطبيق «إنترتينر» مع كل عملية شراء.

كما يمكن الحصول على جهاز «هونور 8 إكس» بمزايا شاشة العرض الكامل بقياس 6.5 إنشات، وذلك مقابل 999 درهماً، وتقدم الشركه معه «ميزان هونر» الذكي بشكل مجاني.

كما تقدم شركة «إم إس آي» الحواسب النحيفة المخصصة للألعاب والمتميّزة بذاكرتها الضخمة وقدرتها الكبيرة في المعالجة، والتي تقدمها للزوار مع مجموعة من الهدايا، فضلاً عن قيام شركة «جمبو» بطرح مجموعة من العروض لزوار المعرض، مثل هاتف «سامسونغ نوت 9» مقابل 3899 درهماً، أو هاتف «هواوي بي 20 برو» بسعر 2399 درهماً.

ويتم سحب أسماء الفائزين في مسابقة «تسوّق واربح» كل ساعة، حيث يحظى المشاركون بفرصة استرجاع قيمة مشترياتهم نقداً، كما تتيح مسابقة «زورونا واربحوا» فرصة الفوز بمجموعةٍ من الجوائز المغرية، مثل كاميرا «نيكون كولبيكس بي 500»، أو قسيمة شرائية من علامة «ديل» بقيمة 1000 درهم، أو هواتف «هونر 8 إكس»، أو جهاز «إكس بوكس ون إس» من «مايكروسوفت». ويمكن للمتسوقين انتظار فرصة الفوز بباقات الرحلات السياحية إلى مجموعة من أجمل الوجهات العالمية، مثل جورجيا وأذربيجان والهند، ضمن مسابقة «السعر الأمثل».

مكانة متميّزة

قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى «إيماكس»، نارايان أجاروال: «يعدّ (جيتكس شوبر) أهم فعالية في قطاع المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية في منطقة مجلس التعاون، ويمكننا أن نرى السبب الذي مكّن المعرض من ترسيخ هذه المكانة المتميّزة متجسداً بأعداد الزوار وحجم المبيعات الكبير. وأعتقد أن أبرز ما يميّز المعرض هو تمكيننا كمشاركين من التواصل مع العملاء بشكلٍ مباشر والتعرّف الى عروض وأعمال نظرائنا في القطاع، إذ يقدّم المعرض منصةً مثالية تجمع العملاء مع أهم الأسماء في قطاع البيع بالتجزئة، ونعمل على تقديم أفضل العروض الحصرية في المعرض بهدف تلبية توقعات عملائنا».

وقال مدير معرض «جيتكس شوبر»، إفيناش شانبوج: «نؤمن بأن أهم ما نقدمه لزوار المعرض هو الحماسة والفرحة التي تصاحب لحظة الفوز بالجوائز التي نقدمها، وهذا بالطبع إلى جانب القيمة المهمة للجائزة ذاتها وللعروض التي يطرحها المعرض. وتضمن هذه القيمة عودة الزوار عاماً بعد عام لحضور المعرض، والاستفادة من كل ما يقدمه لهم».

• 35 ألف منتَج يقدمها المعرض لزواره ضمن عروض حصرية وتخفيضات لفترات محدودة.