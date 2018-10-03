«الكاميرا الطائرة» وتقنيات «الواقع الافتراضي» تجذب زوار «جيتكس شوبر»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عرضت إدارة «جيتكس شوبر 2018»، ضمن مساحات مخصصة بالدورة الجديدة للمعرض، ابتكارات تقنية جذبت انتباه الزوار الذين اصطفوا لتجربتها، ومنها «كاميرا طائرة» مثبتة على طائرة من دون طيار (درونز) تتيح التقاط الصور.

وأتاحت المنطقة المخصصة لتقنيات «الواقع الافتراضي»، للزوار، تجربة مشاهدة معالم دولة الإمارات، وممارسات الألعاب الإلكترونية.

وقال مدير معرض «جيتكس شوبر»، افيناش شابنوج، إن المعرض يضم تخفيضات وعروضاً للقيمة المضافة على نحو 35 ألف منتج إلكتروني وتقني.

وأضاف أن الهواتف الذكية والشاشات والألعاب الإلكترونية الحديثة، تعتبر من المنتجات التي تشهد طلباً مرتفعاً، وتستأثر بحصص كبيرة من العروض خلال فعاليات المعرض.

وأشار إلى أن إصدارات الهواتف الجديدة عبر منصات المعرض، كانت من العوامل المحفزة لزيادة إقبال المستهلكين.

وذكر أنه وفقاً لتوقعات مؤسسة «يورومونيتور إنترنتشيونال»، فإنه من المتوقع أن تبلغ المبيعات السنوية للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في دولة الإمارات 12.3 مليار درهم بحلول عام 2021.