«بلووم العقارية» تطرح برجين إضافيين للبيع في «قرية جميرا سيركل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بلووم العقارية، أمس، عن طرح برجين إضافيين للبيع ضمن مشروعَي «بلووم تاورز» و«بلووم هايتس»، الجاري تنفيذهما حالياً في قرية جميرا سيركل بدبي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018».

وكشفت الشركة عن تفاصيل البرجين المطروحين للبيع، حيث سيضم المبنى الجديد في «بلووم تاورز» 255 وحدة سكنية، تتنوع ما بين شقق بغرفة نوم واحدة، وشقق بثلاث غرف نوم، فيما يتكون المبنى الجديد ضمن مشروع «بلووم هايتس» من 298 وحدة سكنية تتنوع ما بين استوديوهات وشقق بثلاث غرف نوم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سامح مهتدي، إن «طرح المبنيين الجديدين للبيع في قرية جميرا سيركل، يأتي استجابة للإقبال الكبير الذي شهداه مشروع (بلووم تاورز) ومشروع (بلووم هايتس) في أوساط المستثمرين، بعد إطلاقهما الناجح، الأمر الذي شجعنا على إتاحة فرصة التملك في البرجين أمام المستثمرين، بما يليق بمشاركتنا الكبيرة في الدورة الحالية من معرض (سيتي سكيب غلوبال)».