«ترانسيند» تعزّز كفاءة نقل البيانات بحافظات مبتكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «ترانسيند» المتخصصة في تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط المتعددة، عن حافظات مبتكرة لأقراص التخزين، لتعزيز كفاءة نقل البيانات واستخدامها أثناء التجوال. وأفادت، في بيان لها أمس، بأن الحافظات الجديدة تأتي بمقاسات مختلفة لتناسب جميع أنواع أقراص التخزين المتوافرة في الأسواق، كما أنها مزودة بواجهة توصيل من نوع (USB 3.1) من الجيل الأول، وتدعم بروتوكول (UASP)، بما يتيح نقل البيانات بسرعة وكفاءة عاليتين مقارنة بمنفذ التوصيل التقليدي (USB 3.0). ووفقاً للشركة، تتيح منافذ (USB 3.0) التقليدية التي تعمل مع بروتوكول (BOT) نقل أوامر أحادية الاتجاه خلال لحظة ما، أما بروتوكول (UASP) فيتيح نقل الأوامر ثنائية الاتجاه، وبالتالي فإن وجود هذا البروتوكول يسرع قراءة وكتابة البيانات.