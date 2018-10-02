«غوغل»: الإمارات تتصدر إقليمياً في مبيعات التجارة الإلكترونية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال الرئيس الإقليمي لقطاع التجزئة والسياحة والسفر في شركة «غوغل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شربل سركيس، إن «الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط في مبيعات التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات قطاع التجزئة في المنطقة، إذ تبلغ حصتها 4.2% حالياً، تليها السعودية بـ3.8%».

وأضاف سركيس خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في دبي أمس، أنه «بحسب دراسة حديثة أجرتها الشركة بالتعاون مع شركة (بين أند كامباني)، فإن قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات تصل حالياً إلى 2.3 مليار دولار (نحو 8.4 مليارات درهم)، فيما يبلغ إجمالي قيمة القطاع في المنطقة 8.3 مليارات دولار».

وأوضح أن «مبيعات الأجهزة الإلكترونية استحوذت على النسبة الأكبر من مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية، تلتها الأزياء ومستحضرات التحميل، ثم جاءت مستلزمات المنازل وأغراض البقالة في المراكز التالية».

ولفت سركيس إلى أن «35 شركة جديدة متخصصة في قطاع التجارة الإلكترونية بدأت ممارسة عملها بأسواق المنطقة منذ عام 2017، ما يؤشر إلى نمو الإقبال بالقطاع وتطور معدلات التنافسية».

وبين أنه «من المتوقع وصول قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول عام 2022 إلى 8.9 مليارات دولار (نحو 32.6 مليار درهم)، فيما يقدر بأن تشكل حصص مبيعات القطاع من إجمالي قطاع تجارة التجزئة نسبة 13.5%».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة «نمشي» للتجارة الإلكترونية، حسام عراب، إنه «وفقاً للدراسات السوقية فإن نحو 80% من صفقات الشراء في قطاع التجارة الإلكترونية في السوق الإماراتية تتم عبر الهواتف الذكية، وذلك مع انتشار استخدام البيانات من خلال الهواتف».

وأضاف أن «القطاع يشهد معدلات تنافسية بأسواق المنطقة تتناسب مع مؤشرات النمو المستمر في إقبال المستهلكين على التعامل في القطاع، وذلك على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي لم يكن لها تأثيرات كبيرة في نسب الإقبال».

بدوره، أشار المدير التنفيذي في شركة «نون» للتجارة الإلكترونية، فراز خالد، إلى أن «قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة والمنطقة مرشح للنمو بنسب متباينة خلال العام الجاري، مدعوماً بانتشار الهواتف الذكية وتوسع استخدام الإنترنت».

80 %

من صفقات الشراء

الإلكترونية في

السوق المحلية تتم

عبر الهواتف الذكية.